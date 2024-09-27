Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: что известно 15 27.09.2024, 17:25

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Встреча проходит в Trump Tower.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Они проведут переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке.

«Для меня честь, что президент с нами, и он много пережил», - сказал Трамп, имея в виду Зеленского, сообщает Forbes.

Трамп отметил, что он и Зеленский собираются это «обсудить и посмотреть, что могут придумать».

В то же время украинский президент заявил, что у него и Трампа «общая точка зрения относительно того, что войну в Украине нужно остановить».

Дональд Трамп заявил, что у него и Зеленского были «очень хорошие отношения», а затем добавил, что имеет «очень хорошие отношения с Путиным».

«Если мы победим, мы очень быстро решим этот вопрос», — сказал Трамп, имея в виду войну России против Украины.

Зеленский в ответ на такое заявление добавил, что надеется, что его отношения с Трампом «будут лучше, чем между Путиным и Трампом».

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