Харрис опережает Трампа в шести ключевых штатах

Харрис опережает Трампа в шести ключевых штатах11
- 27.09.2024, 17:47
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Новый опрос.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис имеет незначительное преимущество над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в шести «критически важных штатах».
Об этом свидетельствует обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult.
Камала Харрис опережает Дональда Трампа на семь процентных пунктов в Неваде (52% против 45%) и на пять пунктов в Пенсильвании (51% против 46%). В Аризоне и Мичигане ее преимущество составляет три процентных пункта.
В Северной Каролине Харрис имеет минимальный отрыв (50% против 48%), а в Висконсине — 49% против 48%. В Джорджии поддержка обоих кандидатов на уровне 49%.
За исключением Невады и Пенсильвании, большинство этих показателей находятся в пределах статистической погрешности. Всего в семи важных штатах Харрис опережает Трампа на три процентных пункта.
Если учитывать рейтинги с участием других кандидатов, ее преимущество увеличивается до четырех пунктов.
Опрос проводился с 19 по 25 сентября среди 6 165 зарегистрированных избирателей в соответствующих штатах. В Неваде погрешность составляет четыре процентных пункта, а для остальных штатов — три процентных пункта.