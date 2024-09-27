закрыть
27 сентября 2024, пятница, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Харрис опережает Трампа в шести ключевых штатах

11
  • 27.09.2024, 17:47
  • 2,522
Харрис опережает Трампа в шести ключевых штатах
Камала Харрис

Новый опрос.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис имеет незначительное преимущество над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в шести «критически важных штатах».

Об этом свидетельствует обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Камала Харрис опережает Дональда Трампа на семь процентных пунктов в Неваде (52% против 45%) и на пять пунктов в Пенсильвании (51% против 46%). В Аризоне и Мичигане ее преимущество составляет три процентных пункта.

В Северной Каролине Харрис имеет минимальный отрыв (50% против 48%), а в Висконсине — 49% против 48%. В Джорджии поддержка обоих кандидатов на уровне 49%.

За исключением Невады и Пенсильвании, большинство этих показателей находятся в пределах статистической погрешности. Всего в семи важных штатах Харрис опережает Трампа на три процентных пункта.

Если учитывать рейтинги с участием других кандидатов, ее преимущество увеличивается до четырех пунктов.

Опрос проводился с 19 по 25 сентября среди 6 165 зарегистрированных избирателей в соответствующих штатах. В Неваде погрешность составляет четыре процентных пункта, а для остальных штатов — три процентных пункта.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников