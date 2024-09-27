Харрис опережает Трампа в шести ключевых штатах 11 27.09.2024, 17:47

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Камала Харрис

Новый опрос.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис имеет незначительное преимущество над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в шести «критически важных штатах».

Об этом свидетельствует обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Камала Харрис опережает Дональда Трампа на семь процентных пунктов в Неваде (52% против 45%) и на пять пунктов в Пенсильвании (51% против 46%). В Аризоне и Мичигане ее преимущество составляет три процентных пункта.

В Северной Каролине Харрис имеет минимальный отрыв (50% против 48%), а в Висконсине — 49% против 48%. В Джорджии поддержка обоих кандидатов на уровне 49%.

За исключением Невады и Пенсильвании, большинство этих показателей находятся в пределах статистической погрешности. Всего в семи важных штатах Харрис опережает Трампа на три процентных пункта.

Если учитывать рейтинги с участием других кандидатов, ее преимущество увеличивается до четырех пунктов.

Опрос проводился с 19 по 25 сентября среди 6 165 зарегистрированных избирателей в соответствующих штатах. В Неваде погрешность составляет четыре процентных пункта, а для остальных штатов — три процентных пункта.

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