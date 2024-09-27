Бернар Арно за день заработал $17 млрд 1 27.09.2024, 18:06

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Бернар Арно

Рынок ожидает, что спрос на предметы роскоши со стороны Китая увеличится.

Состояние основателя и президента группы компаний LVMH Бернара Арно 26 сентября выросло на $17 млрд, увеличившись до $201 млрд, сообщил Bloomberg. Такой скачок стал третьим по величине однодневным ростом капитала в жизни 75-летнего французского миллиардера.

При этом, отмечает агентство, к утру 26 сентября Бернар Арно был лидером по потерям — с начала 2024 года его состояние сократилось на $24 млрд. Однако все изменилось после того, как власти Китая сообщили об усилении мер по стимулированию роста экономики, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости.

Акции LVMH 26 сентября подскочили на 9,9%, до €678,5 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Euronext Paris. В результате состояние Арно выросло сразу на $17,1 млрд, так что он практически догнал Марка Цукерберга, занимающего в мировом рейтинге богачей третье место с состоянием $202 млрд.

По сравнению с началом 2024 года Арно пока остается в минусе — по подсчетам Bloomberg он потерял $6,85 млрд. Однако уже на торгах 27 сентября котировки LVMH поднимались еще на 3,65%, до €703,3, так что уже по итогам дня Бернар Арно может выйти в плюс и подняться в первую тройку миллиардеров мира.

Рынок ожидает, что спрос на предметы роскоши со стороны Китая увеличится. В 2023 году 38% продаж LVMH пришлось на Азию, и Китай занимает в этой статистике большую долю.

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