Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте
- 27.09.2024, 19:14
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ЦАХАЛ продолжает наступательную операцию «Стрелы севера».
Израильские военные нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точечный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», расположенному среди жилых домов в центре Дахии в Бейруте», — сообщила израильская армия.
23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла» укрывает оружие.