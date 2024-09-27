Трамп: У меня прекрасные отношения с Зеленским 11 27.09.2024, 19:43

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Дональд Трамп

Кандидат в президенты США также похвалил действия Зеленского во время попытки импичмента.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у него «прекрасные отношения» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также похвалил то, как Зеленский действовал при попытке объявить Трампу импичмент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу с прессой.

Во время встречи с прессой Трамп заявил, что «Украина проходит через ад» и это «ужасная ситуация», а сразу после этого похвалил Зеленского за то, как тот действовал при попытке объявить Трампу импичмент за якобы давление на Украину вопросом военной помощи вскоре после того, как Зеленский стал президентом.

«Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти «ястребы» с импичментом вынуждены были сразу отступиться. Он мог начать говорить, что чего-то «не знает», «не уверен». Но он был... как стальной, он сказал: «Президент Трамп не совершил ничего неправильного», - сказал Трамп.

В то же время лидер республиканцев отметил, что у него с Зеленским «очень хорошие отношения».

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