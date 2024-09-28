закрыть
28 сентября 2024, суббота, 0:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Главарь «Хезболлы», вероятно, погиб в результате удара Израиля

  • 28.09.2024, 5:00
СМИ: Главарь «Хезболлы», вероятно, погиб в результате удара Израиля
Хасан Насралла

ЦАХАЛ нанес удар по подпольной штаб-квартире террористов в Бейруте.

В пятницу, 27 сентября, глава «Хезболлы» Хасан Насралла, вероятно, был убит в результате удара ЦАХАЛ по подпольной штаб-квартире в Бейруте, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Телеканал подал новость так: «Оценка в Израиле: Насралла уничтожен».

При этом другой телеканал, Channel 13, немного более осторожен в заявлениях: «Осторожный оптимизм в Израиле: удар по Насралле удался».

Иранское агентство Tasnim News со ссылкой на свои источники в Ливане сообщает, что Насралла не погиб.

Позже израильский чиновник подтвердил газете The Times of Israel, что удар по Бейруту 27 сентября был нанесен по лидеру Хезболлы Хасану Насралле.

«Очень трудно представить, что он выживет после такого удара», — говорит чиновник.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников