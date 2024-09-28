СМИ: Главарь «Хезболлы», вероятно, погиб в результате удара Израиля 28.09.2024, 5:00

Хасан Насралла

ЦАХАЛ нанес удар по подпольной штаб-квартире террористов в Бейруте.

В пятницу, 27 сентября, глава «Хезболлы» Хасан Насралла, вероятно, был убит в результате удара ЦАХАЛ по подпольной штаб-квартире в Бейруте, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Телеканал подал новость так: «Оценка в Израиле: Насралла уничтожен».

При этом другой телеканал, Channel 13, немного более осторожен в заявлениях: «Осторожный оптимизм в Израиле: удар по Насралле удался».

Иранское агентство Tasnim News со ссылкой на свои источники в Ливане сообщает, что Насралла не погиб.

Позже израильский чиновник подтвердил газете The Times of Israel, что удар по Бейруту 27 сентября был нанесен по лидеру Хезболлы Хасану Насралле.

«Очень трудно представить, что он выживет после такого удара», — говорит чиновник.

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