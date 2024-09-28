Reuters: После атаки Израиля связь с главарем «Хезболлы» потеряна
- 28.09.2024, 8:31
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Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации.
Главарь «Хезболлы» Хасан Насралла недоступен для связи после ударов Израиля по южному пригороду Бейрута в пятницу вечером.
Об этом сообщает Reuters.
Эту информацию агентство получило от источника, близкого к ливанской вооруженной группировке.
Через несколько часов после ударов «Хезболла» не делала заявлений о судьбе своего главаря. Источник, близкий к организации, сообщил Reuters, что Насралла жив. Иранское информационное агентство Tasnim также сообщило, что он находится в безопасности.
Высокопоставленный представитель службы безопасности Ирана сообщил Reuters, что Тегеран проверяет его статус.
Напомним, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту. Целью их атаки был главарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.