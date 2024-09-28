Появилось видео результатов атаки на бункер главаря «Хезболлы» в Бейруте 28.09.2024, 9:30

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ЦАХАЛ подтвердил атаку.

От удара Армии обороны Израиля по бункеру прокси Ирана террористической организации «Хезболлы» мог погибнуть ее главарь Хасан Насралла. Пресс-служба ЦАХАЛ днем 27 сентября сообщила, что продолжает уничтожение убежищ террористов в Ливане. О возможной гибели Насраллы израильский журналист Бен Каспит (Ben Caspit) написал в соцсети X (Twitter).

Сообщение Ben Caspit появилось в сети около 20 час. 27 сентября. Журналист ссылается на собственный анонимный источник «в системе». Этот источник уже полтора часа подряд уверяет, что один из ударов ЦАХАЛ ликвидировал Насраллу и остальную верхушку «Хезболлы». Подтверждений из других источников в заметке нет.

Пресс-служба Армии обороны Израиля вечером 27 сентября опубликовала заявление с итогами текущих ударов по «Хезболле». Представитель израильского командования сообщил, что авиация нанесла ракетные удары по центральному штабу Хезболлы, который расположен под жилыми домами в центре Бейрута. Пока что ЦАХАЛ не может подтвердить, насколько результативной была атака. Информация уточняется, пояснили израильтяне.

Между тем в соцсетях появились видео кучи обломков здания, вероятно, в Бейруте. Авторы сообщений утверждают, что здесь раньше был бункер Насраллы. Пока не отыскалось официальных заявлений «Хезболлы» о судьбе главаря.

This was Hassan Nasrallah's bunker, from which he ordered attacks on Israel. This is what remains of it, and what remains of him 👇 pic.twitter.com/uoN720ybm3 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 27, 2024

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