С октября новый пакет санкций против режима Лукашенко заработает в полную силу 28.09.2024, 9:36

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«Щель» закрывается.

Совет Евросоюза принял новый пакет санкций против Беларуси 29 июня 2024 года. Принятые ограничения ранее уже действовали в отношении России. Этим пакетом, по мнению европейских чиновников, закрыли самую большую брешь в санкционном режиме — чтобы Россия не могла легко обходить ограничения с помощью Беларуси, пишет «Наша Ніва».

При этом, за некоторыми исключениями, обязательства по контрактам, заключенным до 1 июля 2024 года, могут продолжать выполняться до 2 октября 2024 года.

Поэтому белорусские и российские импортеры стремились поставить как можно больше товаров из Европы до октября.

Под ограничения попали более 200 таможенных кодов из самых разных групп товаров.

«Заявок на перевозку стало меньше»

По словам грузоперевозчиков, в августе-сентябре происходит настоящий бум.

«Последние месяцы были, можно сказать, очень хорошими в плане заработка, но уже сейчас мы ощущаем, что количество заявок на доставку товаров значительно сократилось», — говорит директор транспортной компании.

Он ожидает, что с октября грузопоток уменьшится.

«Будут падать тарифы, а вместе с ними и заработки. По крайней мере сейчас перспективы выглядят не очень позитивно, поскольку перечень грузов, которые можно было доставлять, сократится».

Железная дорога вместо фуры

Другой собеседник, работающий логистом, говорит, что в последнее время наблюдается перераспределение грузопотока с автомобильного транспорта на железнодорожный.

«Объемы доставок по железной дороге выросли, а фурами, наоборот, немного просели», — утверждает логист.

По его мнению, этому способствует сразу несколько факторов.

«Во-первых, мы наблюдаем, что сейчас компании закупают товары впрок, так как после 1 октября доставлять их в Беларусь и Россию станет как минимум сложнее.

Сейчас сложилась такая ситуация, когда одни и те же товары европейские таможенники не пропускают через автодорожные пункты пропуска, но оформляют, если они идут по железной дороге.

Например, если есть гарантийное письмо от производителя, то по железной дороге все отлично проходит, а если с тем же товаром и письмом отправить фуру, то шансов на проезд почти нет», — объясняет логист.

Что будут делать импортеры после 1 октября?

Специалист считает, что те товары, которые нечем заменить, будут доставлять в Беларусь и Россию и после 2 октября.

«Вероятно, изменится схема доставки. Возможно, еще больше снизится доставка автотранспортом, но говорить, что все полностью остановится, не приходится», — считает собеседник.

Сейчас, по его словам, набирает популярность доставка с участием компаний из Кыргызстана, Казахстана и даже Таджикистана, который не входит в ЕАЭС.

Также он говорит, что россияне все чаще заказывают доставку через Турцию или Румынию.

«Доставка происходит до Констанцы (Румыния), а оттуда морем сразу в Россию. Другой вариант — через Турцию и Грузию. В итоге получается, что доставить санкционные товары в Россию даже проще, чем в Беларусь».

Азия в тренде

Каждые новые ограничения сокращают объемы поставок товаров в Россию через Беларусь. Представитель крупной всемирно известной компании, которая официально ушла из России еще в 2022 году, говорит, что из-за более дорогой логистики российские клиенты вынуждены заменять продукцию аналогами китайского производства.

«Компании, которые ушли из России, на самом деле прекрасно видят, как их продукция по-прежнему попадает на российский рынок. Это легко отследить, потому что, когда что-то перестает поставляться напрямую в Россию, начинают расти объемы поставок этих товаров в Турцию и страны Центральной Азии», — объясняет специалист.

Тем не менее это не означает, что Россия не ощущает влияние этих ограничений.

«Статистика показывает, что через третьи страны попадает приблизительно только 2/3 от тех объемов, что поставлялись ранее. Из-за сложной логистики и дополнительных схем конечная цена увеличивается. Соответственно, снижается спрос. Вдобавок происходит замена многих позиций аналогами из «дружественных» стран», — отмечает собеседник.

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