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Бейрут в огне: Израиль повторно атаковал «Хезболлу»

  • 28.09.2024, 10:06
  • 1,910
Бейрут в огне: Израиль повторно атаковал «Хезболлу»

Уничтожены военные склады.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова атаковала цели «Хезболлы» в Бейруте. Местные сообщают о более 20 взрывах. Об этом сообщает «Диалог».

За несколько часов до атаки пресс-секретарь ЦАХАЛ выступил с заявлением на арабском языке. Он призвал жителей бейрутского квартала Дахия, который является оплотом «Хезболлы», немедленно эвакуироваться. В ходе выступления была продемонстрирована карта с тремя локациями в Бейруте, находиться рядом с которыми будет особенно опасно.

Спустя пару часов после этого ЦАХАЛ нанес повторные удары. На этот раз целями стали склады стратегического вооружения «Хезболлы», где, предварительно, хранились баллистические и противокорабельные ракеты.

Группировка разместила эти объекты прямо под жилыми массивами Бейрута, делая гражданских своим щитом.

Тысячи ливанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, сосредоточились на улицах и прибрежных районах Бейрута, дожидаясь окончания атаки.

Отметим, что перед этим ЦАХАЛ без предупреждения атаковал подземный штаб «Хезболлы». Предварительно, удар был нанесен в момент, когда на объекте собралось высшее руководство «Хезболлы», включая его главаря Хасана Насраллу. Связь с ними потеряна.

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