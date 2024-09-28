Бейрут в огне: Израиль повторно атаковал «Хезболлу» 28.09.2024, 10:06

1,910

Уничтожены военные склады.

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова атаковала цели «Хезболлы» в Бейруте. Местные сообщают о более 20 взрывах. Об этом сообщает «Диалог».

За несколько часов до атаки пресс-секретарь ЦАХАЛ выступил с заявлением на арабском языке. Он призвал жителей бейрутского квартала Дахия, который является оплотом «Хезболлы», немедленно эвакуироваться. В ходе выступления была продемонстрирована карта с тремя локациями в Бейруте, находиться рядом с которыми будет особенно опасно.

Спустя пару часов после этого ЦАХАЛ нанес повторные удары. На этот раз целями стали склады стратегического вооружения «Хезболлы», где, предварительно, хранились баллистические и противокорабельные ракеты.

Группировка разместила эти объекты прямо под жилыми массивами Бейрута, делая гражданских своим щитом.

Тысячи ливанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, сосредоточились на улицах и прибрежных районах Бейрута, дожидаясь окончания атаки.

Отметим, что перед этим ЦАХАЛ без предупреждения атаковал подземный штаб «Хезболлы». Предварительно, удар был нанесен в момент, когда на объекте собралось высшее руководство «Хезболлы», включая его главаря Хасана Насраллу. Связь с ними потеряна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com