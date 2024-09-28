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Министр Рыженков «сдал» в ООН ядерные планы Лукашенко

  • 28.09.2024, 10:51
  • 3,372
Министр Рыженков «сдал» в ООН ядерные планы Лукашенко

Проект договора с РФ с пунктом о ядерном оружии практически согласован.

Беларусь и Россия планируют подписать к 25-летию образования «cоюзного государства» договор о гарантиях безопасности, в котором одним из пунктов будет положение о ядерном оружии. Об этом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает RTVI.

«К настоящему времени проект договора практически согласован. Мы провели ряд консультаций с Министерством иностранных дел Российской Федерации, естественно, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности», — сказал он, комментируя изменения ядерной доктрины России, о которых на днях заяви Путин.

Он напомнил также о ядерном оружии на белорусской территории.

Напомним, на днях Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину России и заявил о праве применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси.

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