Министр Рыженков «сдал» в ООН ядерные планы Лукашенко
- 28.09.2024, 10:51
- 3,372
Проект договора с РФ с пунктом о ядерном оружии практически согласован.
Беларусь и Россия планируют подписать к 25-летию образования «cоюзного государства» договор о гарантиях безопасности, в котором одним из пунктов будет положение о ядерном оружии. Об этом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает RTVI.
«К настоящему времени проект договора практически согласован. Мы провели ряд консультаций с Министерством иностранных дел Российской Федерации, естественно, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности», — сказал он, комментируя изменения ядерной доктрины России, о которых на днях заяви Путин.
Он напомнил также о ядерном оружии на белорусской территории.
Напомним, на днях Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину России и заявил о праве применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси.