Армия Израиля подтвердила ликвидацию главаря «Хезболлы»
- 28.09.2024, 11:40
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Раскрыты подробности операции.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главаря «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту.
«27 сентября 2024 года, Хасан Насралла, лидер террористической организации «Хезболла» и один из ее основателей, был ликвидирован ЦАХАЛом вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом «Хезболлы», и другими командирами «Хезболлы», — говорится в сегодняшнем сообщении.
«Получив точные разведданные от ЦАХАЛа и израильских служб безопасности, истребители ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», который располагался под землей в жилом доме в районе Дахия в Бейруте», — заявили в ЦАХАЛ.
Напомним,армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне сообщила о «точном ударе» по главному штабу движения «Хезболла» в Бейруте (Ливан). Израильские СМИ писали о возможной гибели лидера «Хезболлы».