В Беларуси запретили продавать популярный игристый напиток из России

В Беларуси запретили продавать популярный игристый напиток из России5
- 28.09.2024, 13:12
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Всю продукцию срочно изымают из магазинов.
Слабоалкогольный красный полусладкий напиток Santo Stefano запретили продавать в Беларуси. Соответствующее решение принял Госстандарт.
Продукт производит АО «Евразийская алкогольная группа» в российском городе Раменское.
У экспертов Госстандарта возникли сомнения в безопасности напитка. В его составе заявлен диоксид серы (Е220), недопустимый для данного вида продукции.
Запрет вступит в силу с 2 октября. Всю продукцию, которая уже поступила на полки магазинов, должны изъять из продажи.