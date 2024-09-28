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В Беларуси запретили продавать популярный игристый напиток из России

5
  • 28.09.2024, 13:12
  • 4,410
В Беларуси запретили продавать популярный игристый напиток из России

Всю продукцию срочно изымают из магазинов.

Слабоалкогольный красный полусладкий напиток Santo Stefano запретили продавать в Беларуси. Соответствующее решение принял Госстандарт.

Продукт производит АО «Евразийская алкогольная группа» в российском городе Раменское.

У экспертов Госстандарта возникли сомнения в безопасности напитка. В его составе заявлен диоксид серы (Е220), недопустимый для данного вида продукции.

Запрет вступит в силу с 2 октября. Всю продукцию, которая уже поступила на полки магазинов, должны изъять из продажи.

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