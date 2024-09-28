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В «Хезболле» подтвердили смерть Хасана Насраллы

  • 28.09.2024, 15:29
  • 1,482
В «Хезболле» подтвердили смерть Хасана Насраллы

В заявлении не было упомянуто, кто станет преемником.

В субботу, 28 сентября, ливанская группировка Хезболла подтвердила смерть своего главаря Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту 27 сентября, сообщает The Guardian.

«Его высочество, мастер сопротивления, праведный слуга, ушел к своему Господу, который доволен им как великим мучеником», — говорится в заявлении группировки.

В «Хезболле» также добавили, что «продолжат свой джихад в противостоянии врагу [Израилю], будут поддерживать Газу и Палестину, а также защищать Ливан и его народ».

В заявлении не было упомянуто, кто станет преемником Насраллы или как группировка ответит на убийство своего многолетнего главаря.

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