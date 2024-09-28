В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами2
- 28.09.2024, 15:46
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Шестеро погибших.
В субботу, 28 сентября, в Пакистане произошла авария чартерного вертолета, в результате которой по меньшей мере шесть человек погибли, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники издания сообщили, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Он разбился вскоре после взлета в неспокойном районе страны вблизи афганской границы.
Отмечается, что на борту находилось около 14 пассажиров, включая российских пилотов. Восемь человек получили ранения в результате аварии и были госпитализированы.