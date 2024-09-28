В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами 2 28.09.2024, 15:46

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Шестеро погибших.

В субботу, 28 сентября, в Пакистане произошла авария чартерного вертолета, в результате которой по меньшей мере шесть человек погибли, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Он разбился вскоре после взлета в неспокойном районе страны вблизи афганской границы.

Отмечается, что на борту находилось около 14 пассажиров, включая российских пилотов. Восемь человек получили ранения в результате аварии и были госпитализированы.

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