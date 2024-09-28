В Беларуси «вошли в обращение» «дубли»
- 28.09.2024, 18:13
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Ими все чаще расплачиваются в магазинах.
В 2024 году участились случаи расчетов гражданами за различные товары изделиями, внешне схожими с купюрами Национального банка Республики Беларусь (так называемыми «дублями»), сообщает Комитет госконтроля.
«Только за три летних месяца в Бобруйский межрайонный комитет госконтроля от правоохранительных органов поступило десять материалов о расчетах с использованием сувенирных купюр от 5 до 200 „дублёў“, — сообщает ведомство. — Следует отметить, что законодательством республики предусмотрена как уголовная (за мошенничество), так и административная (за невыполнение требований законодательства по проверке наличных денежных средств) ответственность. В результате за расчет сувенирными „дублями“ к ответственности может быть привлечен не только покупатель, но и продавец товаров».
Как пишет КГК, недавно в отношении двух работников торговли, принявших в качестве оплаты сувенирные купюры, вынесены предупреждения о недопустимости подобных противоправных действий. За повторное их совершение может быть наложен штраф в размере до трех базовых величин (то есть до 120 рублей). При этом привлекать к административной ответственности за подобные нарушения уполномочены должностные лица органов Комитета государственного контроля и Национального банка.