закрыть
28 сентября 2024, суббота, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси «вошли в обращение» «дубли»

  • 28.09.2024, 18:13
  • 2,048
В Беларуси «вошли в обращение» «дубли»

Ими все чаще расплачиваются в магазинах.

В 2024 году участились случаи расчетов гражданами за различные товары изделиями, внешне схожими с купюрами Национального банка Республики Беларусь (так называемыми «дублями»), сообщает Комитет госконтроля.

«Только за три летних месяца в Бобруйский межрайонный комитет госконтроля от правоохранительных органов поступило десять материалов о расчетах с использованием сувенирных купюр от 5 до 200 „дублёў“, — сообщает ведомство. — Следует отметить, что законодательством республики предусмотрена как уголовная (за мошенничество), так и административная (за невыполнение требований законодательства по проверке наличных денежных средств) ответственность. В результате за расчет сувенирными „дублями“ к ответственности может быть привлечен не только покупатель, но и продавец товаров».

Как пишет КГК, недавно в отношении двух работников торговли, принявших в качестве оплаты сувенирные купюры, вынесены предупреждения о недопустимости подобных противоправных действий. За повторное их совершение может быть наложен штраф в размере до трех базовых величин (то есть до 120 рублей). При этом привлекать к административной ответственности за подобные нарушения уполномочены должностные лица органов Комитета государственного контроля и Национального банка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников