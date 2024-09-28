ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР
- 28.09.2024, 18:39
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Вместе с главарем «Хезболлы».
Иран официально подтвердил: вместе с главой ливанских террористов из «Хезболлы» Хасаном Насраллой в Бейруте был убит генерал-майор Корпуса стражей исламской революции, командующий сил «Кудс» в Ливане Аббас Нилфорушан.
Сообщается, что генерал Нилфорушан погиб в ходе того же авиаудара, когда был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, пишут «Детали».
Ранее «Хезбалла» подтвердила, что Хасан Насралла был убит в ходе израильской атаки на штаб-квартиру организации в бейрутском квартале Дахия. Признав гибель Насраллы, «Хезболла» заявила, что «продолжит борьбу против Израиля».
Вместе с Насраллой был убит командующий южным фронтом ливанских террористов Али Кархи и несколько полевых командиров. Позже саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что место Насраллы в займет второй номер в иерархии этой организации Наим Касем.