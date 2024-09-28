закрыть
28 сентября 2024, суббота, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР

  • 28.09.2024, 18:39
  • 1,534
ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР
Аббас Нилфорушан (Фото: IRNA)

Вместе с главарем «Хезболлы».

Иран официально подтвердил: вместе с главой ливанских террористов из «Хезболлы» Хасаном Насраллой в Бейруте был убит генерал-майор Корпуса стражей исламской революции, командующий сил «Кудс» в Ливане Аббас Нилфорушан.

Сообщается, что генерал Нилфорушан погиб в ходе того же авиаудара, когда был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, пишут «Детали».

Ранее «Хезбалла» подтвердила, что Хасан Насралла был убит в ходе израильской атаки на штаб-квартиру организации в бейрутском квартале Дахия. Признав гибель Насраллы, «Хезболла» заявила, что «продолжит борьбу против Израиля».

Вместе с Насраллой был убит командующий южным фронтом ливанских террористов Али Кархи и несколько полевых командиров. Позже саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что место Насраллы в займет второй номер в иерархии этой организации Наим Касем.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников