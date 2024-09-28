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Лукашенко боится «попасть в плен»

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  • 28.09.2024, 18:43
  • 2,738
Лукашенко боится «попасть в плен»

Диктатор рассказал о своих страхах.

Лукашенко заявил студентам технических вузов, что боится «оказаться в плену искусственного интеллекта».

«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем», — цитирует диктатора БелТА.

Отметим, что Лукашенко не в первый раз критически высказывает об ИИ.

В октябре 2023 года диктатор признался, что видел дипфейк, где он якобы говорит по-французски. Видео показал его младший сын Николай.

«Я себя видел. У меня там же тоже айтишник сидит под боком. Посмотри на себя. Вот ты, говорит, на французском языке выступаешь», – рассказал Лукашенко.

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