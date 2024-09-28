Лукашенко боится «попасть в плен»5
- 28.09.2024, 18:43
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Диктатор рассказал о своих страхах.
Лукашенко заявил студентам технических вузов, что боится «оказаться в плену искусственного интеллекта».
«Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем», — цитирует диктатора БелТА.
Отметим, что Лукашенко не в первый раз критически высказывает об ИИ.
В октябре 2023 года диктатор признался, что видел дипфейк, где он якобы говорит по-французски. Видео показал его младший сын Николай.
«Я себя видел. У меня там же тоже айтишник сидит под боком. Посмотри на себя. Вот ты, говорит, на французском языке выступаешь», – рассказал Лукашенко.