Когда в Беларуси выпадет первый снег? 3 28.09.2024, 20:00

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Отвечает синоптик Рябов.

Порадует ли октябрь теплом, как сентябрь?

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Как отметил специалист, «в целом октябрь обещает быть теплее обычного, температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5°С. Ожидается от +5°С на северо-востоке до +8°С на юго-западе Беларуси. По сравнению с сентябрем ожидается понижение температуры до 6°С».

Все чаще атмосферные процессы будут определяться влиянием атлантических циклонов: «Климат становится нестабильным: то тепло, то холод. Резкие изменения в атмосфере будут сопровождаться осадками и холодным ветром».

Обычно примерно с середины второй декады октября среднесуточная температура воздуха начинает стабильно снижаться, опускаясь ниже отметки в +5°С. Это свидетельствует о завершении вегетационного периода для растений, отметил Рябов.

«В течение месяца ожидается примерно столько же осадков, сколько обычно бывает в это время года. В среднем, будет от 11 до 16 дней с дождем. В третьей декаде часто идут смешанные осадки - дождь со снегом, который обычно быстро тает», - прогнозирует синоптик.

«В октябре ожидается до двух недель с туманами. В конце месяца возможны слабые заморозки. Также есть вероятность, что октябрь подарит нам еще один теплый период - бабье лето», - добавил он.

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