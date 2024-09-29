«Князь Вандал Новгородский»: ВСУ впервые захватили новый российский дрон на оптоволокне

«Князь Вандал Новгородский»: ВСУ впервые захватили новый российский дрон на оптоволокне1
- 29.09.2024, 13:58
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Опубликованы фото трофея.
В руки украинских военных инженеров попал новый российский FPV-дрон, работающий на оптоволокне. Фотографии с трофейным дроном обнародовал специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш.
«Это уже трофей. Он пролетел 9 км. И это не Курск, а Восток», – рассказал он.
В России этот дрон называют «Вандал» (или «Князь Вандал Новгородский»). FPV-дроны "Вандал" отличаются отличным качеством изображения, стабильностью сигнала и его сохранением до момента поражения цели.
В то же время они ограничены длиной оптоволокна в катушке и имеют определенные ограничения в маневренности и маршрутах. Также катушка с кабелем прибавляет вес дрону.
К примеру, известно, что катушка с кабелем на китайских FPV-дронах протяженностью 5 километров весит 1,1 кг, катушка на 10 км придаст дрону уже 2,3 кг дополнительного веса.
Однако главное преимущество дронов на оптоволокне – они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, его невозможно засечь детектором БПЛА из-за отсутствия радиосигналов управления и передачи видеосигнала.
Также оператор получает от камеры беспилотника почти идеальную картинку на своем мониторе.
В авиационных беспилотных системах проводное управление может показаться чем-то экзотическим, однако оно уже давно используется для управления ракетами противотанковых комплексов.