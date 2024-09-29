Белорусов ожидает ряд важных изменений 1 29.09.2024, 16:13

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Затронут многих.

В 2025 году уже точно появится несколько изменений, которые могут сказаться на финансовом положении белорусов. Так, с начала следующего года введут несколько пенсионных изменений. Также с 1 января появится новшество для нанимателей. В апреле мобильные операторы должны ввести специальные базовые тарифы для населения. «Зеркало» составило подборку таких новшеств. Спойлер: есть еще несколько возможных изменений, которые собираются ввести в 2025 году чиновники, но окончательное решение пока не принято. Среди них: повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, индексация имущественных налогов.

Пенсионные изменения для населения

С 1 января 2025 года в Беларуси введут несколько пенсионных изменений. Одно из них — повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет 6 месяцев. С 1 января 2025 года он вырастет на полгода — до 20 лет.

Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с пяти до десяти лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 209,37 рубля, а с 1 августа ее повысят до 216,5 рубля.

Ранее, с 1 января 2020 года, в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.

С 2025 года также введут изменения по расчету и назначению пенсий. Со следующего года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 31 года непрерывного стажа работы. Сейчас для расчета пенсии берут зарплату за последние 30 лет работы подряд (или меньше, если проработали меньше этого периода).

Новшество для нанимателей

В Беларуси с 1 января 2025 года откорректируют список выплат нанимателями, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в бюджет Фонда соцзащиты населения (ФСЗН). Речь про суммы, которые работодатель тратит на добровольное страхование жизни или дополнительной пенсии своих работников.

Но для этого надо выполнить несколько условий. Первое — такие полисы должны быть заключены на срок не менее трех лет. Второе — взносы уплачиваются нанимателем в двукратном размере минимальной зарплаты на одного работника в месяц, уточняют в Минтруда. Сейчас минималка составляет 626 рублей.

Напомним, физлица, которые сами уплачивают взносы по добровольным страховкам жизни и дополнительной пенсии, могут получить налоговый вычет по этим суммам. Но для этого также нужно оформить полисы на срок не менее 3 лет.

Изменения по мобильной связи

Мобильные операторы с 1 апреля 2025 года должны будут предлагать населению обязательный социальный тариф с базовым объемом услуг сотовой. Это требование содержится в указе Александра Лукашенко.

В этот тариф должны входить определенные количество минут для звонков во все сети в Беларуси, интернет-трафика, а также СМС. При этом их конкретный объем не прописан в этом указе. При этом для мобильных операторов введут потолок по прибыли, которую они смогут закладывать при расчете стоимости базового социального тарифа.

Оплата в маршрутках по-новому

В Беларуси маршрутчиков с 1 ноября 2025 года обяжут установить платежные терминалы. Так, в перечень объектов и видов деятельности, в которых индивидуальные предприниматели и компании должны иметь платежные терминалы, добавили пункт «Городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2», то есть маршрутные такси (автобусы, максимальная масса которых не превышает 5000 кг).

Новшество по криптовалюте

С 1 января 2025 года завершится действие льготы по налогообложению операций с криптовалютой.

Как отмечал ранее начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сейчас действует декрет № 8, по которому доходы физлиц по операциям с криптовалютой до 1 января 2025 года не облагаются подоходным налогом и деятельность, связанная с оборотом криптовалюты, не является предпринимательской.

— Но в декрете закреплена норма, что запрещается деятельность физических лиц по оказанию содействия совершения операций с криптовалютой. Как только выявляют содействие иным лицам, то это грозит значительными санкциями, — отмечал Андрей Ковалевский. — Составляются материалы административного правонарушения, которые направляется в суд. И суд может принять решение о конфискации 100% дохода, полученного от незарегистрированной предпринимательской деятельности. А в отношении неконфискованной суммы дохода будут начислены налоги. Причем по повышенной ставке — 26% против положенных 13%.

Предупреждение от ЕРИП

Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП анонсировала изменения для своих клиентов. Одно из них — новые условия использования личного кабинета пользователя. Также о новшестве, которое связано с ЕРИП, сообщает «Беларусбанк».

«Личные кабинеты ЕРИП клиентов, которые не перейдут на обслуживание по новым правилам, будут удалены 1 августа 2025-го», — уточняют в организации.

Новшество для компаний и предпринимателей

С 1 июля 2025 года компании и индивидуальных предпринимателей, которые продают товар с обязательной маркировкой, должны будут использовать специальные кассовые аппараты или их альтернативу — программные кассы.

С этой же даты компании, которые выполняют работы или оказывают услуги на выезде в сельской местности, обяжут принимать наличные через кассовое оборудование и платежные терминалы. Это же касается и тех, кто предлагает бытовые услуги. «В настоящее время такие субъекты хозяйствования могут принимать денежные средства без использования кассового оборудования», — уточняли ранее налоговики.

Скорее всего, заработают новшества по рынку труда

Депутаты парламента и Совет Республики утвердили законопроект с изменениями по рынку труда. Большинство новшеств, как планируется, заработает с 1 января 2025 года. Теперь документ должен уйти на рассмотрение Александра Лукашенко.

Одно из новшеств, которое хотят ввести, — урезать период, в течение которого официальные безработные могут получать пособие через центры занятости. Также чиновники намерены ввести дополнительные требования для того, чтобы получать эти выплаты.

Еще одно возможное новшество — сократить максимальный период нахождения на учете в службе занятости на уровне 12 месяцев (сейчас — 18 месяцев).

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