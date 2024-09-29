Хакеры атаковали российскую сеть, представленную в Беларуси 29.09.2024, 21:12

Cумели подобрать номера и ПИН-коды.

Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов российской торговой сети «Детский мир». Об этом сообщило российское издание РИА Новости.

По данным следствия, злоумышленники обошли защиту сайта компании, которая управляет российской торговой сетью «Детский мир». С помощью специальных программ они сумели подобрать номера и ПИН-коды к почти 4,5 тысячи предоплаченных электронных сертификатов и подарочных карт.

Так мошенники присвоили чужие подарочные карты. В РФ возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере компьютерной информации.

Сеть магазинов «Детский мир» также развивается в Беларуси. По словам главы концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной, она «достаточно агрессивно занимает наш рынок с китайскими товарами».

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