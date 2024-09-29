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Экзитполы: На выборах в Австрии побеждают правопопулисты

  • 29.09.2024, 21:17
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Экзитполы: На выборах в Австрии побеждают правопопулисты
Глава Австрийской партии свободы Херберт Кикль

С результатом 29% голосов.

В Австрии в воскресенье, 29 сентября, завершилось голосование на парламентских выборах. По данным экзитполов, победу на них одерживает правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) во главе с Хербертом Киклем, набирая более 29 процентов голосов избирателей, сообщает DW.

Правящая консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с канцлером Карлом Нехаммером набирает, по данным опроса, выполненного социологическим институтом Foresight для агентства APA и медиакомпании ORF, около 26%. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заручилась поддержкой примерно 20% проголосовавших, партия «Новая Австрия и Либеральный форум» и «зеленые» - около 9%.

Компартия Австрии и Пивная партия кабаретиста Доминика Влазни набирают менее 3%. Для попадания в нижнюю палату парламента партиям необходимо преодолеть четырехпроцентный барьер.

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