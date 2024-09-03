Названы европейские города с самым чистым воздухом 3.09.2024, 12:22

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Эксперты оценили воздух в 372 городах.

Шведский город Уппсала, расположенный к северу от Стокгольма, занял первое место в списке городов Европы с самым чистым воздухом. Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды.

Для оценки чистоты воздуха проверялось содержание в нем мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5) – чем их меньше, тем чище воздух. Загрязняющие воздух микрочастицы городской пыли вызывают заболевания дыхательных путей у людей и животных.

В Уппсале содержание мелких частиц в воздухе составляет 3,5 микрограмма на кубический метр (согласно рекомендациям ВОЗ, безопасная норма мелких частиц в воздухе – не больше 5 микрограммов на кубический метр).

Такой чистоты воздуха удалось добиться благодаря тому, что в центре города запретили ездить со скоростью больше 30 километров в час, а улицы начали чаще мыть.

Однако главная причина чистого воздуха — запрет въезжать на автомобилях с шипованными шинами в несколько городских районов. В Хельсинки уже два года назад запретили ездить с такими шинами по одной из улиц в течение трех лет в качестве эксперимента. Шипованные шины создают до 40-50% уличной пыли, поскольку сильно травмируют дорожное покрытие.

10 европейских городов с самым чистым воздухом:

1. Уппсала (Швеция)

2. Умео (Швеция)

3. Фару (Португалия)

4. Рейкьявик (Исландия)

5. Оулу (Финляндия)

6. Тампере (Финляндия)

7. Норрчепинг (Швеция)

8. Фуншал (Португалия)

9. Таллинн (Эстония)

10. Нарва (Эстония)

Хуже всего с чистотой воздуха дела обстоят в Славонском-Броде (Хорватия), Новы-Сонче (Польша) и Кремоне (Италия).

Оценивали воздух в 372 городах Европы.

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