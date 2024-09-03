ЦАХАЛ нашел «железнодорожный» туннель террористов в Газе 3.09.2024, 16:55

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Имел длину более километра и был полностью электрифицирован.

Инженерные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 143-й территориальной дивизии совместно с 7643-й «Северной бригадой в Секторе Газа» и подразделением «Яалом» обнаружили и ликвидировали протяженный подземный туннель ХАМАСа в районе Бейт-Лахии на севере Сектора Газа.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Получив разведданные, силы ЦАХАЛа выдвинулись к туннелю, который простирался более чем на километр. Во время осмотра было установлено, что туннель оборудован электрической инфраструктурой и железнодорожными рельсами для перевозки грузов. Также в туннеле были найдены оружие и боеприпасы.

Согласно заявлению военных, обнаруженная инфраструктура подтверждает, что туннель активно использовался ХАМАСом для проведения террористических операций против ЦАХАЛ. Туннель был заминирован и уничтожен.

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