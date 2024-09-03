закрыть
3 сентября 2024, вторник, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ нашел «железнодорожный» туннель террористов в Газе

  • 3.09.2024, 16:55
  • 2,604
ЦАХАЛ нашел «железнодорожный» туннель террористов в Газе

Имел длину более километра и был полностью электрифицирован.

Инженерные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 143-й территориальной дивизии совместно с 7643-й «Северной бригадой в Секторе Газа» и подразделением «Яалом» обнаружили и ликвидировали протяженный подземный туннель ХАМАСа в районе Бейт-Лахии на севере Сектора Газа.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Получив разведданные, силы ЦАХАЛа выдвинулись к туннелю, который простирался более чем на километр. Во время осмотра было установлено, что туннель оборудован электрической инфраструктурой и железнодорожными рельсами для перевозки грузов. Также в туннеле были найдены оружие и боеприпасы.

Согласно заявлению военных, обнаруженная инфраструктура подтверждает, что туннель активно использовался ХАМАСом для проведения террористических операций против ЦАХАЛ. Туннель был заминирован и уничтожен.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин