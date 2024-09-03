Цена нефти Brent упала ниже $74 за баррель впервые с декабря 2023 года 3 3.09.2024, 18:02

Нефть подешевела более чем на 4% за день.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 4,6% и опустилась до $73,98 за баррель по состоянию на 17:20 по Минску. Последний раз ниже отметки $74 за баррель нефтяные котировки торговались 13 декабря.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже упала почти на 4%, до $70,6 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com