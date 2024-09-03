Цена нефти Brent упала ниже $74 за баррель впервые с декабря 2023 года

Цена нефти Brent упала ниже $74 за баррель впервые с декабря 2023 года3
- 3.09.2024, 18:02
Нефть подешевела более чем на 4% за день.
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 4,6% и опустилась до $73,98 за баррель по состоянию на 17:20 по Минску. Последний раз ниже отметки $74 за баррель нефтяные котировки торговались 13 декабря.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже упала почти на 4%, до $70,6 за баррель.
Цены на нефть снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+.