В РФ умер генконструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский

В РФ умер генконструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский11
- 3.09.2024, 18:06
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Среди его разработок — в том числе атомная подлодка «Курск».
В возрасте 98 лет умер Герой России, генеральный конструктор около 200 советских и российских подводных лодок, экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский, сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» стало символом надежности и инноваций», — говорится в сообщении.
К числу его разработок относятся атомная подлодка «Курск», подводные крейсеры стратегического назначения «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей». Всего по его проектам было построено 187 субмарин, из которых 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. Они составляют ядро советского и российского флота.
Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородск (ныне — Ногинск) Московской области. Окончил Московскую военно-морскую школу, Бакинское военно-морское подготовительное училище и поступил на службу в ВМФ СССР.
В разработке подлодок начал участвовать с 1950 года, с 1953-го работал в ЦБ МТ «Рубин», которое возглавил спустя 30 лет. Был академиком РАН.