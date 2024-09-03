Гомельский бард Алексей Ильинчик вышел на свободу 3.09.2024, 18:09

1,238

Алексей Ильинчик

Он полностью отбыл срок.

В июне 2022 года Алексей Ильинчик вернулся в Гомель, а 18 августа его задержали. Об этом сообщает «Гомельская вясна».

Несмотря на плохое состояние здоровья, его поместили в СИЗО-3 Гомеля, обвинив по 3-м статьям Уголовного кодекса РБ: части 1 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни», ч. 2 ст. 367 «Клевета в отношении Лукашенко» и ч. 1 ст. 368 «Оскорбление Лукашенко».

28 марта 2023 года судья Гомельского областного суда Хлыщенков Алексей приговорил Ильинчика к 2,5 годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Приговор обжаловался в Верховном суде, но его оставили без изменений, после чего политзаключенный был этапирован в ИК № 14 в д. Новосады Борисовского района Минской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com