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Гомельский бард Алексей Ильинчик вышел на свободу

  • 3.09.2024, 18:09
  • 1,238
Гомельский бард Алексей Ильинчик вышел на свободу
Алексей Ильинчик

Он полностью отбыл срок.

В июне 2022 года Алексей Ильинчик вернулся в Гомель, а 18 августа его задержали. Об этом сообщает «Гомельская вясна».

Несмотря на плохое состояние здоровья, его поместили в СИЗО-3 Гомеля, обвинив по 3-м статьям Уголовного кодекса РБ: части 1 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни», ч. 2 ст. 367 «Клевета в отношении Лукашенко» и ч. 1 ст. 368 «Оскорбление Лукашенко».

28 марта 2023 года судья Гомельского областного суда Хлыщенков Алексей приговорил Ильинчика к 2,5 годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Приговор обжаловался в Верховном суде, но его оставили без изменений, после чего политзаключенный был этапирован в ИК № 14 в д. Новосады Борисовского района Минской области.

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