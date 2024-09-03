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Сальдо внешней торговли Беларуси ухудшается ускоряющимися темпами

  • 3.09.2024, 21:01
Сальдо внешней торговли Беларуси ухудшается ускоряющимися темпами

Торговля со странами СНГ не смогла вытянуть показатели.

Импорт товаров в Беларусь в июле достиг своего максимума с начала года – данные привел Белстат.

А так как экспорт по сравнению с предыдущим месяцем упал, был зафиксирован максимальный месячный дефицит внешней торговли товарами в 2024 году.

Согласно данным официальной статистики, все семь месяцев текущего года сальдо торговли товарами было отрицательным.

Скорость ухода денег из страны была разной, то увеличиваясь (до $432,9 млн, согласно Белстату, в марте), то уменьшаясь ($116,5 млн в июне).

В июле 2024 года импорт товаров вырос на 18,5%, до $4,029 млрд, а экспорт – на 7,5%, до $3,467 млрд. Дефицит внешней торговли составил $561,6 млн, что в 4,8 раза хуже июньских показателей и в 3,2 раза – чем за аналогичный месяц 2023-го.

При этом в торговле со странами СНГ в июле экспорт подрос до $2,598 млрд (на 30%), а импорт увеличился до $2,375 млрд (на 12,9%). В итоге профицит составил $223,3 млн, увеличившись по сравнению с июнем на 7,9%.

А в сравнении с июлем 2023 года профицит торговли товарами со странами СНГ ухудшился на 19,9%.

Официальная статистика по странам вне СНГ еще хуже.

Согласно информации Белстата, в июле отрицательное сальдо достигло своего максимального значения с начала года – $784,9 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем в 2,2 раза.

До того худшим в этом году были итоги марта – минус $585 млн.

Отметим, что в июле 2023-го убыток торговли товарами со странами вне СНГ составлял $452,9 млн, то есть был в 2,7 раза меньше.

По итогам семи месяцев белорусский экспорт товаров вырос на 4,6% (+$1,03 млрд), до $23,35 млрд, а импорт – на 5,4% (+$1,3 млрд), до $25,64 млрд.

Поставки за рубеж росли медленнее, чем импорт товаров в Беларусь, поэтому сальдо внешней торговли ухудшилось на 13,6% и составило в январе – июле $2,281 млрд.

При этом в торговле со странами СНГ за семь месяцев текущего года профицит составил $1,164 млрд, что почти в два раза меньше, чем год назад.

Произошло это из-за опережающего роста импорта.

Что касается торговли со странами вне СНГ, то в январе – июле текущего года ее дефицит уменьшился почти на $1 млрд (-22,4%) и составил $3,445 млрд.

Это связано с ростом экспорта (на 5,6%) и падением импорта (на 5,3%).

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