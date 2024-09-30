Белорусам урезают соцпакет 30.09.2024, 7:51

Власти ищут «иждивенцев».

Чиновники намерены в 2025 году ввести изменения для рынка труда. Среди прочего они хотят урезать период, в течение которого официальные безработные могут получать пособие через центры занятости. Также власти хотят ввести дополнительные требования для того, чтобы получать эти выплаты. «Зеркало» посмотрело, как чиновники обосновывают эти новшества.

Так называемый депутат «парламента», экс-глава Минтруда Ирина Костевич так обосновывает новшества для рынка труда:

— При обеспечении максимальной помощи человеку со стороны государства одновременно, в целях мотивации к оперативному поиску работы и нивелирования иждивенческих настроений со стороны гражданина, изменяются подходы по получению статуса безработного и назначению пособия по безработице.

«Депутат» также отмечает, что «обеспечение эффективной занятости населения — приоритет в социальной политике белорусского государства».

«Право на труд, как наиболее достойный способ самоутверждения человека, закреплено в статье 41 Конституции нашей страны, — уточняет Ирина Костевич. — Но жизнь не стоит на месте, изменяется социально-экономическая ситуация, и законотворцы не могут оставаться в стороне от этих процессов. И чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, сегодня предлагается ряд новаций в законопроект по вопросам занятости населения».

Министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко считает, что ужесточения для нетрудоустроенных должны их мотивировать активнее искать работу.

«Первый блок — мотивационный. Конечно, это изменение статуса безработного, пособия по безработице и периода времени, на протяжении которого человек может являться безработным», — заявила министр.

По ее мнению, законопроект направлен на создание условий для развития и поддержки высокой мотивации безработных к активному поиску работы и повышение эффективности вовлечения в экономическую деятельность незанятых граждан.

Так называемый председатель «палаты представителей» Игорь Сергеенко считает, что законопроект с изменениями для рынка труда «будет способствовать комплексному урегулированию общественных отношений в области содействия занятости населения».

«Принятый закон направлен на то, чтобы скорректировать, помочь и облегчить ситуацию на рынке труда, — отметил Игорь Сергеенко. — Вводится квотирование для такой категории, как инвалиды, бронирование мест в процессе занятости населения для лиц предпенсионного возраста. Фундаментальных изменений этот закон не несет и никаким образом не ограничит участия наших граждан в трудовой деятельности — наоборот, будет способствовать большей занятости населения».

О том, какие ужесточения предусматривает законопроект, Игорь Сергеенко не стал уточнять.

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