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Футболист «Немана» сломал баннер «80 лет освобождения Беларуси»

  • 30.09.2024, 9:27
  • 1,648
Футболист «Немана» сломал баннер «80 лет освобождения Беларуси»

Видеофакт.

Необычным зрелищем поразил зрителей матч чемпионата Беларуси по футболу между гродненским «Неманом» и мозырской «Славией», пишет «Прессбол».

Во время игры тренер «Немана» решил заменить форварда Егора Зубовича. Это настолько разозлило футболиста, что он, покидая поле, ударил ногой в баннер. От удара образовалась дыра в стенде с надписью о 80-летии освобождения Беларуси от нацистов.

Матч закончился победой «Немана» — 1:0.

Накажут ли как-то Зубовича, пока неизвестно.

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