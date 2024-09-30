Футболист «Немана» сломал баннер «80 лет освобождения Беларуси»
- 30.09.2024, 9:27
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Видеофакт.
Необычным зрелищем поразил зрителей матч чемпионата Беларуси по футболу между гродненским «Неманом» и мозырской «Славией», пишет «Прессбол».
Во время игры тренер «Немана» решил заменить форварда Егора Зубовича. Это настолько разозлило футболиста, что он, покидая поле, ударил ногой в баннер. От удара образовалась дыра в стенде с надписью о 80-летии освобождения Беларуси от нацистов.
Матч закончился победой «Немана» — 1:0.
Накажут ли как-то Зубовича, пока неизвестно.