Кадыровцы похитили мирного жителя Белгородской области 30.09.2024, 14:31

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Но ему удалось выпрыгнуть из машины.

Бойцы чеченского подразделение «Ахмат» похитили мирного жителя Белгородской области РФ, так как молодой человек якобы снимал видео рядом с местом их дислокации.

Во время похищения мужчина выпрыгнул из машины военных, куда его поместили насильно, и разбил себе череп.

Как выяснила ASTRA, 27 сентября в Валуйскую ЦРБ с переломом костей черепа госпитализировали 37-летнего жителя Белгородской области. (Полные данные пациента есть в распоряжении ASTRA).

По данным источников, молодой человек получил травмы, выпрыгнув на ходу из автомобиля военнослужащих подразделения «Ахмат», которые его задержали. Военным не понравилось, что он якобы снял на видео мост через реку Оскол в Валуйском районе Белгородской области — бойцам показалось, что мужчина снимает места их дислокации. В связи с этим военные задержали молодого человека и насильно посадили его в свою машину. По ходу движения задержанный выпрыгнул из авто военнослужащих.

Подвергался ли в машине похищенный житель физическому насилию — неизвестно. Военнослужащие «Ахмата», по данным издания, не задержаны.

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