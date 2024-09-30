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Траты России на войну в 2025 году более чем вдвое превысят социальные расходы

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  • 30.09.2024, 18:05
Траты России на войну в 2025 году более чем вдвое превысят социальные расходы

Доля расходов на оборону составит 32,5% в общих расходах федеральной казны.

Вместо обещанного год назад сокращения расходов на оборону на 21% в 2025 году российские власти увеличат финансирование армии еще на четверть на фоне продолжающейся более двух с половиной лет «спецоперации» Москвы в Украине, передает The Moscow Times.

Социальные расходы, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, в следующем году сократятся даже в номинальном выражении и окажутся более чем вдвое меньше рекордных военных затрат.

Расходы по разделу «Национальная оборона» в следующем году вырастут до 13,5 триллиона рублей, или 6,3% ВВП, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год. Это является самым высоким показателем за всю постсоветскую историю страны.

Доля расходов на оборону составит 32,5% в общих расходах федеральной казны, которые в следующем году запланированы в объеме 41,47 триллиона рублей.

«Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК», - говорится в сообщении Минфина.

В 2024 году власти планировали потратить на оборону 10,78 триллиона рублей, или 29,4%, из 36,66 триллиона рублей, однако в итоге военные расходы могут оказаться выше - Минфин ждет, что общие расходы по итогам года вырастут до 39,4 триллиона рублей.

В 2026 году расходы на оборону Минфин прогнозирует в размере 12,8 триллиона рублей, или 5,6% ВВП, в 2027 году - 13,07 триллиона рублей, 5,3% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Год назад, принимая очередной трехлетний бюджет, власти предполагали, что после резкого увеличения расходов на оборону в 2024 году они начнут быстро снижаться - до 8,53 триллиона рублей, или 4,5% ВВП в 2025 году и до 7,41 триллиона рублей, 3,7% ВВП в 2026 году.

Вместо этого они вырастут по сравнению с первоначальным планом на 58,1% в следующем году и на 72,7% в 2026 году.

В 2022 году, когда Россия начала «спецоперацию», власти израсходовали на оборону 5,51 триллиона рублей, или 17,7% от общих трат за год, следовало из данных Минфина.

Таким образом на четвертый год после начала военных действий в Украине расходы на оборону вырастут почти в 2,5 раза, а в сравнении с 2021 годом, до начала «спецоперации», когда траты на эти цели составляли 3,57 триллиона рублей, увеличатся в 3,8 раза.

По разделу «Национальная безопасность», из которого финансируется работа МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСО, Росгвардии, ФСИН, в 2025 году предполагается потратить чуть больше, чем в этом году - 3,46 триллиона рублей, 1,6% ВВП.

По закрытым статьям правительство собирается потратить в следующем году 13,08 триллиона рублей, или 31,5% от общих расходов казны, против 11,0 триллиона рублей в 2024 году.

С учетом расходов на силовиков в сумме траты на армию, полицию и спецслужбы составят 16,95 триллиона рублей и займут 41% бюджетного пирога.

В 2024 году расходы России на оборону впервые в истории превысили траты по статье «Социальная политика», к которой относятся пенсии, пособия и прочие социальные выплаты. В 2025 году разрыв между военными и социальными расходами станет еще больше.

На фоне продолжающегося роста расходов на армию, власти в следующем году сократят социальные траты, планируя выделить 6,49 триллиона рублей (3% ВВП), что составляет 15,7% всех расходов. С учетом инфляции сокращение будет еще больше.

В 2024 году на социальные расходы было предусмотрено 7,73 триллиона рублей, 21,1% всех расходов, а в 2025 году власти хотели профинансировать этот раздел на 7,69 триллиона рублей, или 22,4% от общих затрат.

Несмотря на то, что чиновники традиционно называют социальные обязательства свои безусловным приоритетом, расходы на социалку будут более чем в два раза меньше трат на армию.

В 2026-2027 годах, по замыслу властей, расходы на социальные выплаты должны вырасти до 7,19 триллиона и 7,25 триллиона рублей, но даже в номинальном выражении не достигнут уровня 2024 года.

На образование и здравоохранение россиян в 2025 году власти готовы пожертвовать 1,58 триллиона (0,7% ВВП) и 1,86 триллиона рублей (0,87% ВВП) соответственно. Доля этих трат в общих расходах составит 3,8% и 4,5%.

В понедельник Минфин официально передал проект бюджета на рассмотрение в Госдуму, которая планирует его рассмотреть в первом чтении 24 октября.

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