Тейлор Свифт выпустит книгу, которую написала еще в 14 лет 4.09.2024, 1:00

Тейлор Свифт

Американская певица заявил, что у нее было озарение.

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт собирается выпустить собственную книгу, пишет The Sun. Звезда написала ее еще в 14-летнем возрасте.

Артистка зарегистрировала торговую марку на свое имя, а также права на свой первый роман.

Книга называется «Девушка, которую зовут девочкой». В ней рассказывается о матери, которая вместо дочери хотела сына.

И хотя книгу будущая певица написала еще в подростковом возрасте, она так и не была издана. Ранее считалось, что черновик произведения находится у родителей Свифт.

Известно, что торговую марку на название книги певица регистрирует не впервые. Она это уже делала в 2015 году.

Новая торговая марка распространяется также на товары, связанные с книгой и аудиоверсии романа. Это может быть сигналом, что Тейлор наконец готовится ее выпустить.

В 2012 году певица рассказывала о книге так: «Все мои друзья вернулись в Пенсильванию, так что мне нечего было делать».

«У меня было озарение: я стану писателем и буду писать романы. Это будет моей карьерой», — говорила она.

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