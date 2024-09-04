Иностранные гости отказались ехать на российский форум во Владивосток

Иностранные гости отказались ехать на российский форум во Владивосток1
- 4.09.2024, 10:33
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Приехали лишь два высших должностных лица: Путин и премьер Малайзии.
В российском Владивостоке начал работу Восточный экономический форум (ВЭФ). Программа ВЭФ предусматривает более ста мероприятий, основным из которых станет пленарное заседание, которое состоится 5 сентября, в 15 часов по местному времени с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна, сообщил Примамедиа.Ru.
На острове Русском ждали шесть тысяч гостей из более чем 70 стран, однако их число оказалось значительно меньше.
«Коммерсант» привел слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что из-за угрозы санкций число иностранных участников ВЭФ уменьшилось. Песков сказал: «Давление со стороны недоброжелателей и угрозы санкций повлияли на количество. участников Дальневосточного экономического форума, однако со временем ситуация улучшиться и зарубежных гостей будет больше».
Российскую делегацию на форуме представляют шесть вице-премьеров, одиннадцать министров, девять руководителей федеральных агентств, генеральный прокурор и главы 23 субъектов РФ.