Геологи нашли «философский камень» редкоземельных элементов
- 4.09.2024, 11:25
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Открытие может повлиять на передовые технологии.
Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине раскрыли новый метод получения редкоземельного карбоната бастнезита из флюоцерита. Такое открытие может повысить эффективность получения жизненно важных редкоземельных элементов, которые используются в передовых технологиях, пишет SciTechDaily.
Дело в том, что бастнезит является крайне важным минералом, который используется для извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ). Поэтому такой прорыв может привести к более эффективному извлечению РЗЭ в будущем.
В ходе экспериментов исследователи выяснили, что редкий минерал флюоцерит быстро образуется и превращается в бастнезит. До этого времени геологи не могли точно описать происхождение флюоцерита в природных отложениях, так как минерал сложно изучать в природных образцах. Дело в том, что подобные минералы очень малы, всего несколько миллиардных долей метра в размере, что делает их крайне трудными для изучения.
Ученым из Тринити-колледжа удалось раскрыть путь кристаллизации, в ходе которого появляются эти минералы нанометрического размера. Также эксперты обнаружили, что флюоцерит может играть роль «семени», которое запускает быстрое образование бастнезита.
Открытие имеет весьма практическое последствие, которое может привести к более эффективному и дешевому способу извлечение РЗЭ. Последние крайне важны для очень широкого перечня технологий, начиная от смартфонов, заканчивая возобновляемой энергией.
«Открытие было сделано благодаря совсем иному подходу – мы создали бастнезитовые породы в лабораторных условиях, имитируя процессы, которые происходят в природе. После мы изучили их с помощью мощных спектроскопических и микроскопических методов. Такой подход смог пояснить не только сложные природные процессы, но и обнаружил путь для более эффективного извлечения редкоземельных элементов», — говорит первый автор исследования Лука Террибили.
«Наше исследование показало, что такие превращения могут происходить при относительно низких температурах и за небольшой промежуток времени. Реакция, которая превращается флюоцерит в бастнезит, занимает от 5 часов до одного месяца. Возможно, это может показаться не таким уж и быстрым процессом, но в геологических масштабах отрезок времени очень мал», — подытожил глава исследования Хуан Диего Родригес-Бланко.