Путин запросил встречу с Си Цзиньпином 4.09.2024, 15:25

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На фоне коллапса платежей между Россией и Китаем.

На фоне нарастающих проблем с банковскими платежами между Россией и Китаем Путин попросил организовать встречу с председателем КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

«Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», — сказал Путин во время общения с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что отношения России и Китая достигли «беспрецедентно высокого уровня» благодаря совместным усилиям двух стран. Также Путин напомнил, что в октябре будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Си Цзиньпин собирается прибыть на саммит в Казани, который намечен на 22–24 октября.

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу, пишет The Moscow Times.

После этого более 98% китайских кредитных организаций перестали принимать платежи от российских компаний. Также некоторые банки стали отклонять платежи с русскими именами и начали отказываться принимать «грязные» юани из России.

В конце августа стало известно, что между Россией и Китаем из-за трудностей с расчетами зависли трансакции на десятки миллиардов юаней. При этом, как отмечал собеседник Reuters, сложности проведения платежей не вызывают серьезную обеспокоенность у российского руководства, поскольку «платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят гладко».

В то же время, по данным агентства, Россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю для обхода санкций. По словам источников агентства, подобные сделки в сельском хозяйстве состоятся уже этой осенью. Однако, как отмечал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, не все виды продукции возможно обменять по бартеру. Также Россия может начать рассчитываться с Китаем с помощью криптовалюты.

При этом любой способ обхода санкций — временный, говорит предправления МСП-банка Иван Подберезняк. «Мы сделаем инфраструктурное решение — его могут закрыть через какое-то время, сделаем другое — тоже закроют», — отметил он. По его словам, пока в Китае не появится политическая воля проводить средства, «какое бы решение мы не находили, платежи ходить будут только кустарно».

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