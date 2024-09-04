закрыть
4 сентября 2024, среда, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте начался массовый процесс над участниками протестов

1
  • 4.09.2024, 15:43
  • 3,596
В Бресте начался массовый процесс над участниками протестов

Судят сразу 11 человек.

В Бресте проходит очередной массовый процесс над участниками протестов. На этот раз судят сразу 11 человек, обвиняемых в «грубом нарушении порядка» 10 августа 2020 года. Это уже седьмая группа людей, привлеченных к ответственности по ч. 1 ст. 342 УК, сообщает «Берасцейская вясна».

Среди обвиняемых - Илья Собко, Александр Зайцев, Николай Каплюк, Кирилл Евтушик, Николай Мисюк, Артур Заремба, Дмитрий Лысюк, Олег Бондарук, Михаил Веремчук, Дмитрий Соловейко и Денис Яковенко. Дело начали рассматривать сегодня в суде Брестского района под председательством судьи Сергея Маручека.

Ранее силовики уже отчитывались о задержании некоторых из них. Так, в конце марта 2024 года было опубликовано видео, на котором Дмитрий Соловейко рассказывал, что он жил в Жабинке и вышел на протесты 10 августа 2020 года в Бресте, потому что был недоволен результатами выборов.

В апреле 2024 года силовики заявили о задержании Дениса Яковенко и Дмитрия Лысюка, а в июле 2024 года - об Илье Собко. На видеозаписях Лысюк и Собко заявляли, что 10 августа 2020 года в Бресте они «стояли на проезжей части».

Однако стоит отметить, что эти заявления были сделаны под давлением, и реальные обстоятельства дела могут быть совсем другими. Судебный процесс продолжается, и пока неизвестно, каким будет его исход.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип