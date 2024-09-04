В Бресте начался массовый процесс над участниками протестов 1 4.09.2024, 15:43

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Судят сразу 11 человек.

В Бресте проходит очередной массовый процесс над участниками протестов. На этот раз судят сразу 11 человек, обвиняемых в «грубом нарушении порядка» 10 августа 2020 года. Это уже седьмая группа людей, привлеченных к ответственности по ч. 1 ст. 342 УК, сообщает «Берасцейская вясна».

Среди обвиняемых - Илья Собко, Александр Зайцев, Николай Каплюк, Кирилл Евтушик, Николай Мисюк, Артур Заремба, Дмитрий Лысюк, Олег Бондарук, Михаил Веремчук, Дмитрий Соловейко и Денис Яковенко. Дело начали рассматривать сегодня в суде Брестского района под председательством судьи Сергея Маручека.

Ранее силовики уже отчитывались о задержании некоторых из них. Так, в конце марта 2024 года было опубликовано видео, на котором Дмитрий Соловейко рассказывал, что он жил в Жабинке и вышел на протесты 10 августа 2020 года в Бресте, потому что был недоволен результатами выборов.

В апреле 2024 года силовики заявили о задержании Дениса Яковенко и Дмитрия Лысюка, а в июле 2024 года - об Илье Собко. На видеозаписях Лысюк и Собко заявляли, что 10 августа 2020 года в Бресте они «стояли на проезжей части».

Однако стоит отметить, что эти заявления были сделаны под давлением, и реальные обстоятельства дела могут быть совсем другими. Судебный процесс продолжается, и пока неизвестно, каким будет его исход.

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