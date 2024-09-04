Литва готовится к отражению гибридных угроз на границе с Беларусью
- 4.09.2024, 16:24
Пограничников перевооружают.
Литва усиливает вооружение своих пограничников автоматическим оружием. Сегодня Служба охраны государственной границы объявила о передаче пограничникам последней партии автоматических винтовок G-36, произведенных немецкой компанией Heckler&Koch.
До конца года планируется также поставка бельгийских ручных пулеметов FN MINIMI на сумму около 3 миллионов евро.
«Таким образом Литва стремится лучше подготовиться к возможным гибридным угрозам на границе с Беларусью», — говорится в сообщении.
В церемонии передачи оружия приняли участие министры обороны и внутренних дел Лауринас Кащюнас и Агне Билотайте. Кащюнас отметил, что хотя винтовки будут использоваться пограничниками, формально они останутся в собственности армии.
«Все полученное вооружение будет развернуто в подразделениях обслуживания как можно ближе к внешней границе Литвы и ЕС. Сейчас мы активно сотрудничаем с Министерством национальной обороны и Литовской армией, организуя обучение наших офицеров. Очень важно, что вместе с этим вооружением армия передаст все необходимые боеприпасы, которые нам нужны как для обучения, так и для дальнейшей работы», — сообщил глава СОГГ Рустам Любаев.
Всего на перевооружение литовских пограничников было выделено около 10 миллионов евро. Старое вооружение будет передано Украине.