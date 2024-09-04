Биржевая цена бензина в РФ подскочила до годового максимума после остановки Московского НПЗ 4.09.2024, 20:08

Завод атаковали украинские дроны.

Российский рынок бензина снова столкнулся с заметным ростом цен после налета украинских беспилотников на Московский НПЗ «Газпромнефти» и аварии на Омском НПЗ — крупнейшем в России.

В среду на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина «Регуляр-92» достигла 61244 рубля за тонну — максимума с сентября прошлого года. За день Аи-92 подорожал на 2%, а с начала недели — на 4,2%, что стало самым резким ростом с июля.

Цена «Премиум-95» выросла на 1,1%, до 71992 рубля за тонну, а дизельного топлива на 0,8% — до 62206 рубля за тонну. Оба значения стали самыми высокими за две недели.

На бирже возникли проблемы именно с Аи-92, рассказали Reuters трейдеры: отгрузки оптовых партий прекратил Московский НПЗ, который обеспечивает каждый третий проданный литр бензина в столице и является крупнейшим поставщиком керосина для столичных аэропортов.

После атаки дронов 1 сентября завод был вынужден остановить комбинированную установку переработки нефти Евро+, на которую приходилась половина его мощности. В результате отгрузки оптовых партий из Москвы сдвинулись на две недели, а мелкий опт прекратили продавать полностью, рассказал источник Reuters.

Такая же ситуация, по его словам, возникла на другом НПЗ столичного региона — расположенном в Ярославле заводе ЯНОС «Славнефти». В результате спрос на бензин сместился на биржу, и это спровоцировало скачок цен.

Ремонт установки Московском НПЗ займет примерно 5–6 дней и завод планирует перезапустить ее к концу текущей недели, говорили ранее источники Reuters.

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