Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов

5.09.2024, 8:01

2,804

Россию ждет судьба глухой провинции в КНР.

Небольшая вдохновляющая речь Путина о важности китайского языка, где он поделился информацией о том, что его «младшенькие» свободно говорят по-китайски, вызвала всплеск интереса к его предполагаемым детям от партнерства с Кабаевой (хотя лично я подумал о внуках), который был тут же удовлетворен «Досье», рассказавшем немного о быте путинских наследников. В целом вырисовывается апокалиптическая картина изолированных от реальной жизни подростков, которые проводят время на яхтах и в закрытых резиденциях и штудируют китайский (впрочем, расследование «Досье» намекает, что в основном ищут учителей немецкого и английского). С прицелом на будущее? Какое? Это для меня самый интересный вопрос.

Образ Китая как волшебной щуки из сказки про Иванушку-дурачка играет системообразующую роль в идеологии путинских элит, структурируя еще более важный и глобальный образ «безобразной России будущего». И да, без Китая этот образ никак не складывается. Китай – это ответ на все вопросы, на которые на самом деле нет ответа. А как мы проведем модернизацию, если своих технологий нет, а с Западом воюем? – А Китай поможет. А как мы освоим Сибирь и Арктику, если своих людей нет, а чужих уже и брать неоткуда? – А Китай поможет. А где мы возьмем чипы, машины, химикаты и вообще все, что нужно для нормальной жизни, не говоря о войне? А в Китае возьмем. А как насчет инвестиций и технологий? – Да там же, конечно. Ну, чем не щука, скажите? Каким счастливым карасем оказалась эта Россия. Повезло ей с Китаем из сказки – своя, да еще и ручная щука на все случаи жизни по требованию.

Если серьезно, то в представлении путинских элит будущее России в партнерстве с Китаем предстает в неестественно розовом цвете. Они видят отношения России и Китая как кальку отношений Англии и Америки – поиздержавшийся аристократ флиртует с богатым вахлаком. «Джентльмен в поисках десятки», как сказал бы герой Ильфа и Петрова. Россия при Китае – это привилегированная провинция, светоч европейской культуры в азиатской тьме. То есть им кажется, что они будут из Москвы как «белые люди» помыкать «китайскими ватниками». Трудно сказать, чего в этих представлениях больше – остаточной имперской спеси или неумного фантазерства. В реальности в рамках развиваемой модели отношений с восточным соседом у путинской России есть только одна функция – отсасывать для Китая нефть и газ и еще кое-какие ресурсы. Все; ни для чего другого Россия нынешнему Китаю не нужна.

Будущее России при Китае, если путинский план будет полностью реализован, – это стать глухой провинцией у студеного моря, где проживают белокожие уйгуры с непомерно высоком самомнением о себе самих и своем месте в мире. Именно эта печальная перспектива и является Ахиллесовой пятой путинского плана модернизации. Он всем хорош, практически безупречен, но у него есть один маленький изъян: он утопичен. Эта щука не собирается исполнять желаний Иванушки-дурачка.

Владимир Пастухов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com