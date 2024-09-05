Стало известно, куда упали российские «шахеды», сбитые над Гомелем 9 5.09.2024, 9:09

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Работали пожарные бригады.

Предварительное место падение остатков одного российского дрона «шахед» по данным геолокации и сообщениям пользователей в городских чатах — Новобелицкий район Гомеля в квартале переулков 6-й и 8-й Ильича.

По информации «Флагштока», недалеко от указанного места на ул. 3-й Транзитной пожарная команда тушила небольшое возгорание.

Также из районного чата имеется информация о тушении пожара в том же районе по ул. Белого.

«За магазином «Соседи» затушили», — рассказал очевидце.

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