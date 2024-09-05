В центре Минска легковушка протаранила автобус 1 5.09.2024, 10:25

Пострадала девушка-подросток.

Поздно вечером 4 сентября в Минске на улице Денисовской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате чего пострадала 16-летняя девушка, находившаяся в машине, сообщили в ГАИ.

Авария случилась около 23:20. 19-летний водитель автомобиля марки Volkswagen двигался по улице Денисовской и в районе дома №49 столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ, который только что отъехал от остановки.

В результате столкновения 16-летняя пассажирка легкового автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу для медицинского осмотра.

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