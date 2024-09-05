В Беларуси установлен антирекорд по количеству сгоревших комбайнов 9 5.09.2024, 11:13

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В некоторых случаях пострадали люди.

В Беларуси зафиксирован новый антирекорд по количеству сгоревших комбайнов во время жатвы, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!». На начало сентября в этом году уже насчитали десять таких случаев, и, как предполагается, эта цифра может увеличиться. Для сравнения: в прошлом году сгорели восемь комбайнов, в 2022 году — четыре, а в 2021-м — девять.

В статистику, вероятно, не попал случай с комбайном УЭС-2-250А «Полесье», который сгорел 4 сентября в Лунинецком районе. Это еще больше усугубляет ситуацию.

Особенно часто возгораются комбайны модели КЗС-1218 «Полесье GS12», последний подобный инцидент произошел в Лидском районе. В некоторых случаях огонь приводит к травмам людей. Например, в Пружанском районе один из комбайнеров оказался в реанимации, а в Буда-Кошелевском районе с ожогами был госпитализирован механизатор.

Причины возгораний, как правило, либо не выяснены, либо находятся на стадии установления, сообщают спасательные службы.

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