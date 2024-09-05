Шотландский пенсионер, археолог-любитель, откопал уникальное кольцо древних 5.09.2024, 12:29

Оно принадлежало пиктам.

В ходе раскопок на севере Шотландии, проводимых Университетом Абердина, археологи обнаружили древнее кольцо пиктов — коренных жителей этих мест, — возраст которого оценивается по меньшей мере в 1000 лет, сообщает BBC.

Первым находку заметил местный пенсионер Джон Ральф, археолог-любитель, на добровольной основе помогавший ученым вести раскопки древнего форта в городке Бергхед.

Как предполагают историки, на протяжении нескольких сотен лет — примерно с начала VI и до конца IX века — Бергхед был важным административным центром Пиктского королевства.

Более точных данных нет, поскольку культура пиктов изучена очень слабо ввиду почти полного отсутствия письменных источников, за исключением пиктских камней.

Герой археологической экспедиции, 68-летний Джон Ральф — в прошлом инженер, выпускник Абердинского университета — записался волонтером на раскопки после того, как вышел на пенсию — буквально от нечего делать.

Сам он рассказал BBC, что за прошедшие с начала раскопок две недели ему не раз казалось, что он наконец-то нашел что-то интересное, — однако раз за разом эксперты подтверждали, что у него «настоящий талант находить блестящие камешки».

Поэтому, когда в последний день раскопок он в очередной раз заметил в земле что-то интересное, особых надежд по этому поводу он уже не питал.

Только когда он показал свою находку первому попавшемуся археологу-эксперту и увидел, как у того загорелись глаза, он понял, что, возможно, наконец-то и правда нашел что-то по-настоящему стоящее.

«Я только недавно вышел на пенсию и увидел объявление о наборе волонтеров — помогать в раскопках в Бергхеде», — рассказал мужчина.

«В Бергхеде у меня до сих пор живет сестра, поэтому мне это предложение показалось интересным, — объяснил он. — И я подумал: "А почему бы и нет?" В итоге я записался сразу в три экспедиции, по две недели каждая».

Вот как он описывает сам момент находки: «Я просто расчищал пол в здании и сначала заметил там крошечный металлический штифт, а потом — о чудо! — показалось кольцо».

«Я почувствовал себя футбольным нападающим, только что забившим гол», — признается он.

«Джон что-то там копал, а потом подошел и говорит: „Глядите, что я тут нашел“», — вспоминает куратор раскопок, профессор археологии Абердинского университета Гордон Ноубл.

«То, что он нам показал, было действительно невероятным. И даже захватывающим, поскольку — несмотря на то, что камень более 1000 лет пролежал в земле, — даже сквозь покрывающую камень пыль отчетливо отсвечивали отблески граната».

По словам профессора, ученым известно лишь очень небольшое число колец древних пиктов — и те обычно находили в кладах, намеренно зарытых в землю для сохранности.

Сейчас кольцо проходит историческую экспертизу в Национальном музее Шотландии.

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