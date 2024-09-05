Замминистра, курировавший строительство БелАЭС, осужден на шесть лет тюрьмы 2 5.09.2024, 13:47

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Михаил Михадюк

Но суд тут же скостил ему срок.

Суд Ленинского района Минска приговорил бывшего заместителя министра энергетики, курировавшего строительство БелАЭС Михаила Михадюка к шести годам колонии усиленного режима. По амнистии он выйдет раньше на год, сообщает БЕЛТА.

Михадюка признали виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 430 УК) и приговорили к шести годам колонии усиленного режима — именно такой срок запрашивал прокурор. Ему также назначили штраф в размере 1 тысячи базовых величин (40 тысяч рублей) и лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

В связи с амнистией суд постановил освободить Михадюка от наказания в виде лишения свободы частично сроком на год.

Согласно обвинению, в бытность чиновником Михадюк принял от представителя компании RIKO незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере. Взятку на общую сумму 35 тысяч евро он брал в два этапа: в сентябре 2022 года и декабре 2023-го. Часть средств обменял на белорусские рубли и потратил на собственные нужды, в том числе на лечение свое и сестры, а также реконструкцию и ремонт родительского дома в Осиповичском районе.

В суде экс-министр признал себя виновным в полном объеме.

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