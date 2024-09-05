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Замминистра, курировавший строительство БелАЭС, осужден на шесть лет тюрьмы

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  • 5.09.2024, 13:47
  • 1,690
Замминистра, курировавший строительство БелАЭС, осужден на шесть лет тюрьмы
Михаил Михадюк

Но суд тут же скостил ему срок.

Суд Ленинского района Минска приговорил бывшего заместителя министра энергетики, курировавшего строительство БелАЭС Михаила Михадюка к шести годам колонии усиленного режима. По амнистии он выйдет раньше на год, сообщает БЕЛТА.

Михадюка признали виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 430 УК) и приговорили к шести годам колонии усиленного режима — именно такой срок запрашивал прокурор. Ему также назначили штраф в размере 1 тысячи базовых величин (40 тысяч рублей) и лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

В связи с амнистией суд постановил освободить Михадюка от наказания в виде лишения свободы частично сроком на год.

Согласно обвинению, в бытность чиновником Михадюк принял от представителя компании RIKO незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере. Взятку на общую сумму 35 тысяч евро он брал в два этапа: в сентябре 2022 года и декабре 2023-го. Часть средств обменял на белорусские рубли и потратил на собственные нужды, в том числе на лечение свое и сестры, а также реконструкцию и ремонт родительского дома в Осиповичском районе.

В суде экс-министр признал себя виновным в полном объеме.

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