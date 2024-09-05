Названа сумма кредита на импортозамещение, который Беларусь взяла у РФ 3 5.09.2024, 18:30

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Лукашенко продолжает загонять страну в долги.

Общая сумма утвержденных 27 проектов составляет ₽167,8 млрд (около $1,85 млрд).

Это сведение приведено в материале «Рэспублікі» на основании информации Минпрома.

«В перечень перспективных импортозамещающих инвестпроектов по выпуску продукции гражданского назначения вошло 20 проектов на общую сумму ₽127 млрд, в том числе средства государственного финансового кредита Российской Федерации – ₽78,4 млрд», – сообщили в Минпроме.

Можно предположить, что оставшиеся ₽40 млрд запланированы на военные проекты.

Весомая часть кредита на гражданские проекты, более ₽31,6 млрд (40,3%), уже использована.

«По большинству проектов завершается проведение конкурсов по выбору поставщиков оборудования, заключаются контракты и осуществляются изготовление и поставка технологического оборудования», – заявили в Минпроме.

Причем эти производства не обязательно будут размещаться на белорусской земле.

«Техника с использованием белорусских машинокомплектов собирается на АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», АО «Череповецкий литейно-механический завод», ООО «Амкодор-Брянск», АО «Брянсксельмаш» и на многих других российских производствах», – рассказал аналитик Белинститута стратегических исследований Андрей Талерчик.

Это далеко не полный перечень кооперационных проектов Беларуси и РФ в области машиностроения. В Башкортостане собирают машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна на «Амкодор-Агидель», шасси МАЗ дооснащают российскими специализированными надстройками на предприятиях холдинга «Меркатор», АО «Подъемные машины», ООО «МАЗ Центр Челябинск», АО «Мценский завод «Коммаш».

«Белорусские комплектующие активно используют более 20 российских машиностроителей, в том числе флагманы «Ростсельмаш», УАЗ, КамАЗ и УРАЛ. Это далеко не полный перечень, который к тому же постоянно расширяется», – добавил аналитик.

Что до реализующихся в Беларуси проектов, то в их число вошли модернизация действующего производства на БелАЗе и «Гомсельмаше», где также создают и новые производственные мощности.

Кроме того, на Минском подшипниковом заводе идет замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования. «Интеграл» модернизирует производственные линии 150 и 200 мм «для обеспечения импортозамещения изделий индустриального и специального назначения».

Кроме того, в «предынвестиционной стадии» находится импортозамещающий проект по созданию производства точного алюминиевого литья на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов.

«Практически во всех отраслях машиностроения республики осуществляется обновление производственных фондов, таких как микроэлектроника и оптика, производство автокомпонентов, сельскохозяйственное и дорожно-строительное машиностроение», – отметили в Минпроме.

Как заявили чиновники, новейшее оборудование для модернизации и технического перевооружения производств в первоочередном порядке закупается в дружественных странах.

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