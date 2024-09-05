Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть 2 5.09.2024, 19:32

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Из-за развития искусственного интеллекта.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что искусственный интеллект (ИИ) будет способствовать снижению цен на нефть в течение следующего десятилетия. Согласно прогнозам банка, внедрение ИИ может привести к снижению затрат на добычу сланцевой нефти на 30%. Это, в свою очередь, может отсрочить по времени достижение пика по производству сланцевой нефти в США, пишет Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что, несмотря на умеренный рост долгосрочного спроса на нефть, общий эффект от увеличения предложения на фоне развития ИИ может снизить цены на нефть на $5 за баррель. В то же время ожидаемое повышение спроса может добавить $2 за баррель.

Ранее ИИ использовался в основном для выполнения вспомогательных задач, таких как анализ сейсмических данных. Однако нефтедобытчики в США все чаще внедряют новые технологии для оптимизации основных процессов добычи и переработки нефти. Основная цель заключается в снижении затрат и увеличении объемов добычи, отмечает Bloomberg.

Не только Goldman Sachs видит риски дальнейшего снижения цен. Аналитики Citibank предупредили, что средняя цена барреля нефти может упасть до $60 в 2025 году, если ОПЕК+ не пойдет на сокращение добычи, писал Reuters. Падение цен может произойти из-за снижения спроса на нефть и увеличения ее предложения от стран, не входящих в ОПЕК.

Эксперты Citibank отметили, что, несмотря на возможный технический отскок цен, рынок может «потерять веру в способность ОПЕК+ защищать уровень $70 за баррель». Это может произойти, если группа не возьмет на себя обязательство по продлению текущих сокращений добычи на неопределенный срок.

Если цены на Brent упадут до $60, снижение может усугубиться, возможно, до $50 за баррель, прежде чем начнется возможное восстановление, считают эксперты Citibank.

Возвращение добычи в Ливии к прежним уровням, а также ожидания, что перебои в регионе будут временными, побудили некоторых участников рынка открыть короткие позиции по нефти, отмечают в Citibank.

Аналитики Citibank рекомендует продавать нефть, когда Brent приближается к $80, учитывая текущую рыночную динамику.

В отличие от Citi, в банке UBS ожидают, что котировки нефти марки Brent поднимутся выше $80 за баррель до конца 2024 года. Аналитики предположили, что рост нефтяных котировок произойдет, несмотря на слабый спрос в Китае, поскольку спрос на нефть в других странах все же остается высоким.

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