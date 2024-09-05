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Рейтинг коалиции в ФРГ упал до рекордно низкого уровня

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  • 5.09.2024, 19:50
Рейтинг коалиции в ФРГ упал до рекордно низкого уровня

Более 80% избирателей негативно оценивают работу «светофорной коалиции».

За год до очередных парламентских выборов в Германии популярность правящей в стране коалиции упала до самого низкого уровня с момента ее прихода к власти в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend, опубликованные в четверг, 5 сентября.

Положительно оценивают работу «светофорной коалиции», в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз-90»/«зеленые», только 16% опрошенных, 84% - отрицательно.

Крайне низкие рейтинги и у главы правительства ФРГ Олафа Шольца из СДПГ, министра финансов ФРГ Кристиана Линднера из СвДП и представляющего партию «Союз 90»/«зеленые» министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

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