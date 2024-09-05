Китай нарастил экспорт стиральных машин в Беларусь
- 5.09.2024, 20:48
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Отечественный «Атлант» – всё?
В январе — июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимостные объемы экспорта стиральных машин из КНР в Беларусь заметно выросли, пишет Myfin.by со ссылкой на данные, размещенные на сайте Главного таможенного управления КНР.
В январе — июле 2024 года Китай экспортировал стиральных машин в Беларусь на сумму около 40,4 млн долларов. По отношению к аналогичному периоду прошлого года поставки увеличились на 15 млн долларов.
Наибольший объем экспорта в РБ в текущем году зафиксирован в январе (7,9 млн долларов) и июне (7,3 млн долларов), наименьший — в феврале (3,6 млн долларов).